حقيبة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

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(لها)

أشعل الفنان عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بإطلالة لافتة، وذلك بعد إحياء حفل عرض أزياء إيلي صعب، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لعمرو دياب، من داخل طائرة خاصة، ظهر فيها وهو يحمل حقيبة من "لويس فويتون"، لاقت تفاعلاً واسعاً على الـ"سوشيال ميديا".كان عمرو دياب، قد أحيا حفل عرض أزياء إيلي صعب، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أعاد غناء أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع موسيقي مختلف ضمن فعاليات الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم العرب والعالم.