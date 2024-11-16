Advertisement

فنون ومشاهير

حقيبة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

Lebanon 24
16-11-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1279275-638673773263345255.jpeg
Doc-P-1279275-638673773263345255.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشعل الفنان عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بإطلالة لافتة، وذلك بعد إحياء حفل عرض أزياء إيلي صعب، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لعمرو دياب، من داخل طائرة خاصة، ظهر فيها وهو يحمل حقيبة من "لويس فويتون"، لاقت تفاعلاً واسعاً على الـ"سوشيال ميديا".
Advertisement
كان عمرو دياب، قد أحيا حفل عرض أزياء إيلي صعب، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أعاد غناء أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع موسيقي مختلف ضمن فعاليات الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم العرب والعالم.
 (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2024-11-16
14:57 | 2024-11-16
09:20 | 2024-11-16
09:11 | 2024-11-16
07:25 | 2024-11-16
06:33 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24