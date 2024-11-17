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فنون ومشاهير
ممثل لبناني برسالة عن الواقع الصعب: هكذا يبدأ لبنان صباحه
Lebanon 24
17-11-2024
|
23:00
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شارك الممثل اللبناني وسام فارس عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق الغارة الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت منطقة الطيونة صباح الجمعة.
وأرفق وسام الفيديو برسالة قصيرة باللغة الإنجليزية عبّر فيها عن الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان يومياً، قائلاً: "هكذا يبدأ لبنان صباحه كل يوم." (LBC)
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