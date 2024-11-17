ممثل لبناني برسالة عن الواقع الصعب: هكذا يبدأ لبنان صباحه

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وأرفق وسام الفيديو برسالة قصيرة باللغة الإنجليزية عبّر فيها عن الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان يومياً، قائلاً: "هكذا يبدأ لبنان صباحه كل يوم." (LBC)