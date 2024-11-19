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فنون ومشاهير

أول تعليق من الفنانة الشهيرة بعد تعرض شقتها للغرق: الخسائر كبيرة (صورة)

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:08
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أعلنت الفنانة نورهان عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" غرق شقتها بالكامل، مشيرةً إلى أنّها مُنيت بخسائر كبيرة، ومؤكدةً أنها لو لم تعُد مبكراً إلى المنزل لازدادت الأمور سوءاً.
وعن تفاصيل غرق الشقة، قالت نورهان: "إمبارح رجعت من برة بفتح الباب سمعت صوت مية مفتوحة، بفتح باب الحمام لقيت المية مغرّقة الأرض ودواليب الحمام والأدراج والهدوم والفوط والعلاج وعلب الأدوية اللي شارياها من أميركا بكميات عشان مفيش منها في مصر كله راح".
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وعن سبب غرق الشقة، أوضحت نورهان: "خسائر بالجملة، اكتشفت أن فيه ماسورتين اتكسروا وخرجوا من مكانهم والدنيا غرقانة والمية طالعة بره الحمام ومغرّقة نص أوضة النوم وتحت السرير، وقفت مذهولة كده خمس دقايق وكلّمت السباك وأنا بفكر إني لو كنت اتأخرت ساعة واحدة بس بره! زي ما بعمل كل يوم بعد الشغل بأفضل قاعدة بالساعة والساعتين أحياناً عشان أحضّر شغل اليوم اللي بعده كان زمان بيتي كله بالكنب والسجاجيد وكل شيء ضاع".
وأضافت: "لطف بيا الله فيما جرت به المقادير زي ما دايما بطلب منه... قد إيه بينجينا المنجي من كوارث وإحنا قاب قوسين أو أدنى منها، لولا رجوعي في الوقت المناسب كان حجم الخساير أضعاف مضاعفة... الحمد لله على كل شيء". (لها)
انهيار 😱😭🙏الفنانه نورهان بسبب غرق منزلها معلقه كله راح لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😭🙏
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