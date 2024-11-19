عامر زيان يوجه رسالة أمل إلى اللبنانيين

نشر الفنان عامر زيان صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام وجه من خلالها رسالة أمل إلى أبناء وطنه في ظل الظروف المأساوية التي تعصف بلبنان.

وكتب زيان في المنشور: "دع الأمل يملأ حياتك وترقب الخير دائمًا، تفاءل بأن القادم أجمل وأنه ما زال في الحياة متسع للأمنيات والآمال والأحلام. صباح الخير والأمل لأحلى ناس ببلدي الحبيب لبنان". (lbc)

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