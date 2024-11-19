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فنون ومشاهير

عامر زيان يوجه رسالة أمل إلى اللبنانيين

Lebanon 24
19-11-2024 | 13:00
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نشر الفنان عامر زيان صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام وجه من خلالها رسالة أمل إلى أبناء وطنه في ظل الظروف المأساوية التي تعصف بلبنان.
وكتب زيان في المنشور: "دع الأمل يملأ حياتك وترقب الخير دائمًا، تفاءل بأن القادم أجمل وأنه ما زال في الحياة متسع للأمنيات والآمال والأحلام. صباح الخير والأمل لأحلى ناس ببلدي الحبيب لبنان". (lbc)
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