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فنون ومشاهير
استشهد... إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)
Lebanon 24
21-11-2024
|
08:46
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أعلنت الإعلاميّة والممثلة رولا بحسون عن استشهاد أحد أقربائها في غارة إسرائيليّة.
وقالت بحسون: "عمو وسام حبيبي هنيئاً، في منزلي شهيد وأفتخر".
وأضافت: "ما كنت بتخايل شوف صورتك يوم من الايام شهيد... كسرتنا". (رصد لبنان 24)
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