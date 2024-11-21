استشهد... إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)

أعلنت الإعلاميّة والممثلة رولا بحسون عن استشهاد أحد أقربائها في غارة إسرائيليّة.

وقالت بحسون: "عمو وسام حبيبي هنيئاً، في منزلي شهيد وأفتخر".

وأضافت: "ما كنت بتخايل شوف صورتك يوم من الايام شهيد... كسرتنا". (رصد لبنان 24)