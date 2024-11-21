"ما في حدا يكون هالقد مع الإجرام".. ممثل لبناني يثير الجدل: انا مع الشياطين ضد إسرائيل (فيديو)

يستعد الممثل اللبناني يوسف الخال للقاء جمهوره قريبًا من خلال عمل درامي جديد يحمل عنوان "عن الحب والكذب".



وتحدث الممثل يوسف الخال في تصريح "للجديد": "اشتقنا، لقد مرت فترة طويلة منذ 2019، نعيش يوماً بيوم. توقفت كل التخطيطات، وننتظر كل فترة المرحلة المقبلة، وتراكمت الأمور وأصبحنا نحمل أكثر من طاقتنا لكننا نستطيع وهذا الغريب في الشعب اللبناني".

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أضاف: "خجلان احكي بسعادة عن المسلسل، نحنا فنانين ونحنا هيك منقاوم".



وأشار إلى أنّه "مصر على البقاء في لبنان حتى لو بدي آكل صاروخ".

وتوجّه الخال بتحية إلى كّل المقاومين ، قائلاً: "الله يقوي كل المقاومين بكل المجالات إن كان إعلاميين أو فنانيين أو استشهاديين. اللي بدافع عن هالأرض أنا أحيه، لو شو ما كان".

تابع:" انا مع الشياطين ضد إسرائيل. ما في حدا يكون هالقد مع الإجرام والإستبداد". (رصد لبنان 24)



