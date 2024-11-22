ممثلة لبنانيّة تُوثّق من منزلها الغارة على الشياح: "شو مجرم" (صورة)

وثّقت الممثلة نادين الراسي من منزلها، إحدى الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

وقالت الراسي أثناء تصويرها الفيديو: "أوف يا عدرا شو مجرم". (رصد لبنان 24)