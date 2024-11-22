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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة تُوثّق من منزلها الغارة على الشياح: "شو مجرم" (صورة)

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:48
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وثّقت الممثلة نادين الراسي من منزلها، إحدى الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.
 
 
وقالت الراسي أثناء تصويرها الفيديو: "أوف يا عدرا شو مجرم". (رصد لبنان 24)
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نادين الراسي

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