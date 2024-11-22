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فنون ومشاهير

إبنة نوال الزغبي تكشف عن عمرها... احتفلت بعيد ميلادها بحضور شقيقها (صور)

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:11
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احتفلت تيا ديب إبنة الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها، بحضور شقيقها جوي والبعض من أصدقائها المقربين.
 
 
ونشرت تيا صوراً عبر حسابها على "انستغرام" من المناسبة، وأشارت إلى أنّها أصبحت في الـ26 من عمرها. (رصد لبنان 24)
 
 
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