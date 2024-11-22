إبنة نوال الزغبي تكشف عن عمرها... احتفلت بعيد ميلادها بحضور شقيقها (صور)

احتفلت تيا ديب إبنة الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها، بحضور شقيقها جوي والبعض من أصدقائها المقربين.

ونشرت تيا صوراً عبر حسابها على "انستغرام" من المناسبة، وأشارت إلى أنّها أصبحت في الـ26 من عمرها. (رصد لبنان 24)