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فنون ومشاهير

هي زوجة إعلاميّ شهير.. عارضة الأزياء تتألّق بفستان أسود مكشوف الكتفين (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:00
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حضرت عارضة الأزياء ريم السعيدي زوجة الإعلامي الشهير وسام بريدي، احتفال مجوهرات"داميانـي" Damiani الإيطالية الراقية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها بحدث مميز في المدينة الإماراتية دبي، في حفل مذهل بعنوان 100X100 Italiani.
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واختارت ريم فستاناً أسود مكشوف الكتفين، بياقة مفتوحة وتصميم منسدل من الأسفل بشكل أنيق جداً، ما أضاف لمسة من الرقي والأنوثة.

وسحبت ريم شعرها إلى الوراء بأسلوب الشعر المبلّل، الذي أضفى عليها لمسة عصرية وأنيقة.

أما مكياجها فقد كان لافتاً حيث اعتمدت على مكياج جذّاب مع أحمر شفاه برتقالي مائل إلى الأحمر، ما أضاف لمسة دافئة ومميزة الى إطلالتها المتكاملة.



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