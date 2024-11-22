هي زوجة إعلاميّ شهير.. عارضة الأزياء تتألّق بفستان أسود مكشوف الكتفين (فيديو)

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واختارت ريم فستاناً أسود مكشوف الكتفين، بياقة مفتوحة وتصميم منسدل من الأسفل بشكل أنيق جداً، ما أضاف لمسة من الرقي والأنوثة.وسحبت ريم شعرها إلى الوراء بأسلوب الشعر المبلّل، الذي أضفى عليها لمسة عصرية وأنيقة.أما مكياجها فقد كان لافتاً حيث اعتمدت على مكياج جذّاب مع أحمر شفاه برتقالي مائل إلى الأحمر، ما أضاف لمسة دافئة ومميزة الى إطلالتها المتكاملة.