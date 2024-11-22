Advertisement

فنون ومشاهير

"إحنا كويسين كده".. رضوى الشربيني وابنتها تتصدران الترند بعد الحديث عن طلاقها (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1282369-638679129897851572.jpg
Doc-P-1282369-638679129897851572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلّت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مع ابنتها في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، حيث تلقتا أسئلة المتابعين، في محاورعدة من أبرزها طلاق الأم ورأي الابنة، وتصدّرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

ورداً على سؤال حول امكانية عودة والديها عن الطلاق، أجابت تيا بعفوية: "شيلوا الفكرة دي من دماغكم خالص، الحياة والله العظيم كويسة، إحنا كويسين جداً جداً"، لتعلّق الشربيني بدورها ضاحكةً: "إحنا كويسين كده". (لها) 


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2024-11-22
09:11 | 2024-11-22
09:09 | 2024-11-22
08:50 | 2024-11-22
07:30 | 2024-11-22
07:24 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24