"إحنا كويسين كده".. رضوى الشربيني وابنتها تتصدران الترند بعد الحديث عن طلاقها (فيديو)

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ورداً على سؤال حول امكانية عودة والديها عن الطلاق، أجابت تيا بعفوية: "شيلوا الفكرة دي من دماغكم خالص، الحياة والله العظيم كويسة، إحنا كويسين جداً جداً"، لتعلّق الشربيني بدورها ضاحكةً: "إحنا كويسين كده". (لها)