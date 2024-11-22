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فنون ومشاهير
"إحنا كويسين كده".. رضوى الشربيني وابنتها تتصدران الترند بعد الحديث عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2024
|
16:00
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أطلّت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مع ابنتها في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، حيث تلقتا أسئلة المتابعين، في محاورعدة من أبرزها طلاق الأم ورأي الابنة، وتصدّرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.
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ورداً على سؤال حول امكانية عودة والديها عن الطلاق، أجابت تيا بعفوية: "شيلوا الفكرة دي من دماغكم خالص، الحياة والله العظيم كويسة، إحنا كويسين جداً جداً"، لتعلّق الشربيني بدورها ضاحكةً: "إحنا كويسين كده". (لها)
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