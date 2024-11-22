Advertisement

فنون ومشاهير

حول "القضية الفلسطينية".. هذا ما اعلنته درّة

Lebanon 24
22-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1282388-638679170928411460.jpg
Doc-P-1282388-638679170928411460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت النجمة التونسية درّة عن تفاصيل تقديمها فيلم "وين صرنا؟"، خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما الملحقة بـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" المُقام حالياً في دار الأوبرا المصرية.
Advertisement

وأكّدت، أنه لا يمكن حصر القضية الفلسطينية بكل جوانبها، وإنما نتناول جوانب إنسانية، بالقول: "لأنه لو صنعنا فيلماً فلسطينياً يسرد بداية الأزمة الآن فنحن حينها سنكون في درس للتاريخ لا في عمل فني".

وأضافت: "أثناء صناعتي فيلماً عن فلسطين، لم أفكّر في قرار حجبي من العالمية كوني ممثلة وفنانة بالأساس لا مخرجة ورغم أن العالمية حلمي، إلا أنني أرفضها إذا جعلتني أتنازل عن المبادئ ومساندة القضية الفلسطينية". (لها) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:05 | 2024-11-23
03:00 | 2024-11-23
02:28 | 2024-11-23
02:00 | 2024-11-23
01:00 | 2024-11-23
23:42 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24