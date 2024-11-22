حول "القضية الفلسطينية".. هذا ما اعلنته درّة

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وأكّدت، أنه لا يمكن حصر القضية الفلسطينية بكل جوانبها، وإنما نتناول جوانب إنسانية، بالقول: "لأنه لو صنعنا فيلماً فلسطينياً يسرد بداية الأزمة الآن فنحن حينها سنكون في درس للتاريخ لا في عمل فني".وأضافت: "أثناء صناعتي فيلماً عن فلسطين، لم أفكّر في قرار حجبي من العالمية كوني ممثلة وفنانة بالأساس لا مخرجة ورغم أن العالمية حلمي، إلا أنني أرفضها إذا جعلتني أتنازل عن المبادئ ومساندة القضية الفلسطينية". (لها)