بدت مُرهقة.. الجمهور ينتقد النجمة التركية الشهيرة: إطلالتها غير موفقة! (صور)

شاركت النجمة التركية هاندا ارتشيل أمس في حفل مجلة Elle، الذي اقيم لجمع التبرعات لدراسة الفتيات، وتواجد فيه العديد من نجوم تركيا.



جاء حضور نجمة مسلسل "انت اطرق بابي" إلى الحفل، بعد عودتها من مصر إذا تواجدت لأيام هناك، بعدما شاركت في عرض أزياء ايلي صعب الذي أٌقيم ضمن فعالية موسم الرياض.



وتألقت نجمة مسلسل "شخص آخر"، بـ فستان طويل وضيق باللون التوتي الـ "برغندي"، جاء الفستان بأكمام طويلة مع فتحة من ناحية الظهر، وقصة مميزة من ناحية الخصر.

وارتدت حذاء كعب عالي باللون البرغندي الغامق، كما تركت شعرها منسدلًا مع ربطه إلى الخلف من الأعلى وترك بعض الخصلات، وأكملت إطلالتها بإكسسوار ذهبي عند اليد.



في الوقت الذي أشاد عدد كبير من الجمهور بإطلالتها ووصفوها بالراقية جدًا، ومن بين الأجمل في الحفل، وقال عدد قليل إن ارتشيل لم تكن موفقة بالإطلالة، وأنها بدت مرهقة.(البوابة)



