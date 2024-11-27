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فنون ومشاهير

أطلت بشفاه منتفخة.. ابنة هيفا وهبي تكشف عن عمليات التجميل التي قامت بها (صور)

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:38
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت زينب وهي تكشف للمتابعين سر جمال وجهها، حيث أشارت إلى انها قامت بإبر فيلر لوجهها وشفاهها في مركز التجميل الذي افتتحته في الكويت، وذلك بعد سؤال عدد كبير من متابعيها عن الأمر.
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يُذكر ان زينب تعيش في الكويت مع ابنتيها وهي افتتحت العام الماضي مركزا للتجميل هناك ، كما أعلنت انفصلها عن زوجها.

ويتهم العديد من المتابعين زينب بأنها تقوم بتقليد والدتها هيفا وهبي، وانها تبالغ بعمليات التجميل كي تتشبه بها. ما رأيكم؟


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