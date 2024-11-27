بعد وقف إطلاق النار.. تغريدة لافتة للفنان راغب علامة وهذا ما قاله

برغم الدمار والآلام والجراح والظلم الذي تعرض له بلدنا وشعبنا من عدو مجرم وإرهابي،نبارك لجميع اللبنانيين وقف اطلاق النار على لبنان وعلى جنوبنا الصامد بأهله وشبابه صمود تاريخي،والذي منع العدو الدموي من احتلال جنوبنا الغالي ومحاولة القضاء على شعبنا واهلنا
لعن الله الحرب
عاش لبنان…
— RaghebAlama (@raghebalama) November 27, 2024
برغم الدمار والآلام والجراح والظلم الذي تعرض له بلدنا وشعبنا من عدو مجرم وإرهابي،نبارك لجميع اللبنانيين وقف اطلاق النار على لبنان وعلى جنوبنا الصامد بأهله وشبابه صمود تاريخي،والذي منع العدو الدموي من احتلال جنوبنا الغالي ومحاولة القضاء على شعبنا واهلنا
لعن الله الحرب
عاش لبنان…