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فنون ومشاهير

بعد وقف إطلاق النار.. تغريدة لافتة للفنان راغب علامة وهذا ما قاله

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:40
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دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وانتهى العدوان الإسرائيلي الغشيم الذي استمرعلى لبنان، قتل البشر ودمر الحجر.
ومن جانبه، علق الفنان راغب علامة عبر منصة اكس وقال: " برغم الدمار والآلام والجراح والظلم الذي تعرض له بلدنا وشعبنا من عدو مجرم وإرهابي،نبارك لجميع اللبنانيين وقف اطلاق النار على لبنان وعلى جنوبنا الصامد بأهله وشبابه صمود تاريخي،والذي منع العدو الدموي من احتلال جنوبنا الغالي ومحاولة القضاء على شعبنا واهلنا لعن الله الحرب عاش لبنان ". (الجديد)
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