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فنون ومشاهير

فقد البصر في إحدى عينيه.. نجم شهير يكشف إصابته بعدوى شديدة وهذا وضعه

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:14
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أعلن المغني العالمي إلتون جون أنه فقد بصره في إحدى عينيه بعد إصابته بعدوى شديدة ولم يعد قادرًا على قراءة كلمات الأغاني.

وقال المغني البريطاني البالغ من العمر 77 عامًا كيف أصبح لديه رؤية محدودة منذ فصل الصيف الماضي وأنه يكافح  للقراءة أو مشاهدة أي شيء.
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كما اعترف بأنه غير متأكد من قدرته على تقديم أعمال جديدة في ظل اهتمامه بالتركيز على صحته.

وخلال حديث تلفزيوني، قال إلتون جون: "لقد مر وقت طويل منذ أن فعلت أي شيء. لقد فقدت بصري للأسف في عيني اليمنى لأنني أصبت بعدوى في جنوب فرنسا.

وأضاف: "وضع عيني اليسرى ليس أفضل.. هناك أمل بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لكنني عالق نوعًا ما في الوقت الحالي. لا أستطيع رؤية كلمات الأغاني."

يشار إلى جون كان قد خضع لاستبدال ركبتيه، بالإضافة إلى وركه الأيمن بعد سقوطه، مما أدى إلى تأخير جولته في عام 2021. (البوابة)

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