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فنون ومشاهير

نيقولا معوض يتحدث بالتركية.. ما القصة؟

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:50
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 نشر الفنان نيقولا معوض عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يؤدي فيه مشهداً باللغة التركية مع المغنية إيلين يليز.


وفي المشهد، يتكلم نيقولا وإيلين في مكالمةٍ تلفونية، ويؤكد كلٌ منها للآخر أنه لا يزال يحبه.
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نيقولا

يتحدث

بالتركية..

القصة؟

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