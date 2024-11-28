نيقولا معوض يتحدث بالتركية.. ما القصة؟

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نشر الفنان نيقولا معوض عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يؤدي فيه مشهداً باللغة التركية مع المغنية إيلين يليز.وفي المشهد، يتكلم نيقولا وإيلين في مكالمةٍ تلفونية، ويؤكد كلٌ منها للآخر أنه لا يزال يحبه.