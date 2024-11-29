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فنون ومشاهير

أصبح شابا وسيماً.. ابن نوال الزغبي يستمتع بوقته برفقة شقيقته في سويسرا (صور)

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:23
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نشرت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا في الصور برفقة شقيقها جوي أثناء تواجدهما في سويسرا في ظهور نادر لاحد أبناء نوال التوأم.
 
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وقد لفت المتابعون وسامة جوي وهو مقل في الظهور إعلاميا مع شقيقه التوأم جورجي.

يُذكر ان نوال لديها من طليقها إيلي ديب 3 أبناء هم تيا رزقت بها عام 1998 والتوأم جوي وجورجي رزقت بهما في كندا عام 2002.




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