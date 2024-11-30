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فنون ومشاهير
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
30-11-2024
|
03:44
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قامت الفنانة المصرية زينة بنشر صورة على خاصية الستوري" على حسابها بـ"إنستغرام" أثارت بها قلق جمهورها ومتابعيها حيث كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة؛ ما دفع الكثيرين للتفاعل معها بالدعاء والاطمئنان عليها.
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وأظهرت زينة في الصورة يدها وقد تم توصيل خراطيم المحاليل الطبية، وعلقت عليها بكلمة واحدة قائلة: "الحمد لله"، دون أن تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو طبيعة الأزمة التي مرت بها.
تأتي الأزمة الصحية التي تعرضت لها زينة في ظل انشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث حصلت على إجازة قصيرة للتعافي قبل استئناف التصوير.(العربية)
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