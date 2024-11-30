Advertisement

فنون ومشاهير

"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)

Lebanon 24
30-11-2024 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1286045-638685605000008535.jpg
Doc-P-1286045-638685605000008535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت الفنانة المصرية زينة بنشر صورة على خاصية الستوري" على حسابها بـ"إنستغرام" أثارت بها قلق جمهورها ومتابعيها حيث كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة؛ ما دفع الكثيرين للتفاعل معها بالدعاء والاطمئنان عليها.
Advertisement

وأظهرت زينة في الصورة يدها وقد تم توصيل خراطيم المحاليل الطبية، وعلقت عليها بكلمة واحدة قائلة: "الحمد لله"، دون أن تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو طبيعة الأزمة التي مرت بها.
 
 
 
تأتي الأزمة الصحية التي تعرضت لها زينة في ظل انشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث حصلت على إجازة قصيرة للتعافي قبل استئناف التصوير.(العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:30 | 2024-11-30
04:42 | 2024-11-30
04:00 | 2024-11-30
03:20 | 2024-11-30
02:27 | 2024-11-30
01:45 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24