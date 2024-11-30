"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)

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قامت الفنانة المصرية زينة بنشر صورة على خاصية الستوري" على حسابها بـ"إنستغرام" أثارت بها قلق جمهورها ومتابعيها حيث كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة؛ ما دفع الكثيرين للتفاعل معها بالدعاء والاطمئنان عليها.وأظهرت زينة في الصورة يدها وقد تم توصيل خراطيم المحاليل الطبية، وعلقت عليها بكلمة واحدة قائلة: "الحمد لله"، دون أن تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو طبيعة الأزمة التي مرت بها.