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فنون ومشاهير

بـ "توب" شفاف النجمة التركية الشهيرة تستعرض حملها وتسخر بشدة من شائعات اسم ابنها (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:06
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شاركت مؤخرا النجمة التركية نسليهان اتاغول في العرض الأول لفيلم "قضاء وقدر"، وتألقت بإطلالة شتوية.

فقد ارتدت نجمة مسلسل "ابنة السفير" "توب" شفافا من ناحية البطن باللون الأسود مع تنورة باللون نفسه أظهرا حملها، وارتدت فوقهما جاكيت من الكتان طويل بنفس اللون، وحذاء شتوي.
 
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وأجرت الفنانة التركية عدد من اللقاءات في كواليس عرض الفيلم، وخلال توجيه سؤال لها من قبل صحفي عن انتشار شائعة حول نيتها اطلاق اسم معصوم أي بريء على ابنها انهارت الفنانة التركية من الضحك ساخرة من هذه الشائعة.

وأكدت إن الاسم مجرد شائعة لا أساس له من الصحة، إلا انها شائعة مضحكة وطريفة.
 
 
وخلال حوارها تطرقت نسليهان للحديث عن حملها بطفلها الأول من النجم قادير دوغلو بعد 8 سنوات من الزواج، وقالت إن الأمومة والحمل يمنحان الأم مشاعر كبيرة، لكن مع هذا يوجد الكثير من الأمور المتعبة بيولوجيًا.

وأشارت النجمة التركية إن حكلها يسير على ما يرام، ووصفته بانه خالي من المتاعب، وأكدت أنه شعور جميل داعية أن يرزقه لكل من يريد، وأكدت إنها وزوجها قادير متحمسان جدًا لاستقبال طفلهما الاول كاشفه عن بقاء شهرين للولادة.
وبالعودة للحديث عن اسم الطفل أكدت النجمة التركية إنها وزجها وضعا العديد من الأفكار لكنهما لم يتسقرا بعد على أي منهم. (البوابة)







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