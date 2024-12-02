دانييلا رحمة تتجول بشوارع بيروت.. شاهدوا الصورة

نشرت الممثلة دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر لحظة غروب الشمس في العاصمة بيروت.

وأرفقت رحمة المقطع بعبارة: "لا حاجة للفلتر، بيروت الساحرة".

Advertisement