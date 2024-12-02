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فنون ومشاهير
دانييلا رحمة تتجول بشوارع بيروت.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
02-12-2024
|
10:13
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر لحظة غروب الشمس في العاصمة بيروت.
وأرفقت رحمة المقطع بعبارة: "لا حاجة للفلتر، بيروت الساحرة".
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