Advertisement

فنون ومشاهير

دانييلا رحمة تتجول بشوارع بيروت.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:13
A-
A+

Doc-P-1286978-638687564516881204.jpg
Doc-P-1286978-638687564516881204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر لحظة غروب الشمس في العاصمة بيروت.
وأرفقت رحمة المقطع بعبارة: "لا حاجة للفلتر، بيروت الساحرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور: الممثلة التركية هاندا ارتشيل تستعرض زيارتها لمصر من أمام الأهرامات
lebanon 24
02/12/2024 20:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ11 عاماً... هل انفصلت الممثلة السوريّة عن زوجها؟
lebanon 24
02/12/2024 20:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من هيفاء وهبي بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي.. اليكم ما نشرته
lebanon 24
02/12/2024 20:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تعلق على الاحداث الجارية في لبنان.. وهذا ما نشرته
lebanon 24
02/12/2024 20:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24

نشرت

الممثلة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:20 | 2024-12-02
06:20 | 2024-12-02
04:54 | 2024-12-02
04:33 | 2024-12-02
04:00 | 2024-12-02
03:55 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24