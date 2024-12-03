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فنون ومشاهير
احتفلوا بعيد البربارة.. شاهدوا كيف بدا طفلا ميريام فارس بالأزياء التنكرية (صور)
Lebanon 24
03-12-2024
|
14:11
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شاركت الفنانة العالمية ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام والتي وثقت من خلالها احتفالها وعائلتها بعيد البربارة.
وفي التفاصيل، نشرت فارس صورة لولديها جايدن وديف وهما يرتديان الأزياء التنكرية الخاصة بهما، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بزراعة حبوب القمح وكتبت: "هاشلي بربارة والقمح بالكوارة". (lbci)
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