احتفلوا بعيد البربارة.. شاهدوا كيف بدا طفلا ميريام فارس بالأزياء التنكرية (صور)

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وفي التفاصيل، نشرت فارس صورة لولديها جايدن وديف وهما يرتديان الأزياء التنكرية الخاصة بهما، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بزراعة حبوب القمح وكتبت: "هاشلي بربارة والقمح بالكوارة". (lbci)