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فنون ومشاهير

بعد إصابته بعدوى في العين.. نجم شهير يفقد "بصره"

Lebanon 24
03-12-2024 | 15:01
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أعلن النجم البريطاني إلتون جون، البالغ من العمر 77 عاماً، أنه فقد بصره بعد اصابته بعدوى في العين مؤخراً وذلك خلال حضوره العرض الأول لفيلمه الخيري "The Devil Wears Prada: The Musical"، قائلاً: "كما يعلم البعض منكم، لقد واجهت بعض المشاكل وفقدت بصري الآن"، مضيفاً: "لم أتمكن من مشاهدة العرض، لكنني استمتعت بالاستماع إليه".
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وكان جون قد أعلن خلال الأشهر القليلة الفائتة أنه أصيب بالتهاب أفقده البصر في عينه اليمنى، مشيراً إلى أن عينه اليسرى "ليست في أفضل حال".
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