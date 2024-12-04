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فنون ومشاهير

بإطلالة كاجوال رائعة... ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في شوارع بيروت (صور)

Lebanon 24
04-12-2024 | 00:01
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تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأحدث إطلالاتها على متابعيها من شوارع بيروت.
 
ونشرت مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شيك رائع، وإستعرضت أنوثتها، فقد كانت ترتدي توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام مع سروال جينز واسع و معطف أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
 
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