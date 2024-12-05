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فنون ومشاهير
محمد حماقي يتألق في أحدث حفلاته بالرياض
Lebanon 24
05-12-2024
|
23:00
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تألّق الفنان محمد حماقي الأربعاء بأحدث حفلاته ضمن "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيريّ كثيف.
واستهلّ حماقي الحفل بأغنية "قدام الناس"، حيث استقبله الحضور بالهتافات، ثم قدّم عدداً من أغانيه الجديدة والقديمة، التي لاقت استحسان الجمهور وتفاعل معها بحماسة.
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وكان الحساب الرسمي لشركة "بنش مارك" على "إنستغرام" قد نشر فيديو يوثّق لحظة وصول محمد حماقي الى المملكة، وعلّق على الفيديو بالقول: "وصول الفنان محمد حماقي الى الرياض".
وكان حماقي قد أحيا عدداً من الحفلات الغنائية، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات "ليالي جدّة". (لها)
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