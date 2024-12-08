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فنون ومشاهير
رسالة صادمة جدًا: بعد دعمه الكبير له.. هكذا علّق أيمن زيدان على خبر سقوط الاسد
Lebanon 24
08-12-2024
|
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بعد دعمه الكبير للرئيس السوري بشار الأسد، وجّه الممثل أيمن زيدان رسالة عبّر فيها عن وهمه ووقوعه أسيرا لثقافة الخوف.
وكتب زيدان عبر حسابه على "فايسبوك": أقولها بالفم الملآن، كم كنت واهماً وأسيراً لثقافة الخوف وكنت أخشى التغيير لأني تصورت أنه سيقود إلى الدم والفوضى، ولكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري".
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