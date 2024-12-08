رسالة صادمة جدًا: بعد دعمه الكبير له.. هكذا علّق أيمن زيدان على خبر سقوط الاسد

بعد دعمه الكبير للرئيس السوري بشار الأسد، وجّه الممثل أيمن زيدان رسالة عبّر فيها عن وهمه ووقوعه أسيرا لثقافة الخوف.



وكتب زيدان عبر حسابه على "فايسبوك": أقولها بالفم الملآن، كم كنت واهماً وأسيراً لثقافة الخوف وكنت أخشى التغيير لأني تصورت أنه سيقود إلى الدم والفوضى، ولكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري".

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