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فنون ومشاهير

غادرت بسبب الحرب... ممثلة تعود إلى لبنان: "رجعت على بلدي" (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:30
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كشفت الممثلة زينة مكي أنّها عادت إلى لبنان، بعد انتهاء الحرب.
 
 
ونشرت مكي فيديو عبر حسابها على "انستغرام" وثّقت فيه سفرها على متن الطائرة، ووصولها إلى مطار بيروت.
 
 
وقالت مكي: اول شهر ٨ تركت لبنان لصوّر مشروع طويل برّا، بشهر ٩ جيت ٤ ايام زيارة سريعة … و ما كنت عارفة انّو رح قضّي شهور بعيدة عن وطني و ما اقدر حتى زوره.. صرلي ٤ شهور حاسّة حالي بدون هوّية..لحد امبارح، بريك سريع من التصوير .. رجعت لهون.. رجعت عبلدي حتى لو ل كم يوم بس، مش مهم، المهم اوصل واتنفس. و ارجع شوفَك
وطني، أصحابي، بيتي، ناسي، لبنان.
 
وأضافت: "الحمدلله على سلامتك يا لبنان، الله يرحم الشهداء وما يحرم حدا من نعمة الوطن و تفاصيلو بحبَّك ما في أغلى منَّك".
 
 
 
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