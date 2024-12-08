غادرت بسبب الحرب... ممثلة تعود إلى لبنان: "رجعت على بلدي" (فيديو)

كشفت الممثلة زينة مكي أنّها عادت إلى لبنان، بعد انتهاء الحرب.

ونشرت مكي فيديو عبر حسابها على "انستغرام" وثّقت فيه سفرها على متن الطائرة، ووصولها إلى مطار بيروت.

وقالت مكي: اول شهر ٨ تركت لبنان لصوّر مشروع طويل برّا، بشهر ٩ جيت ٤ ايام زيارة سريعة … و ما كنت عارفة انّو رح قضّي شهور بعيدة عن وطني و ما اقدر حتى زوره.. صرلي ٤ شهور حاسّة حالي بدون هوّية..لحد امبارح، بريك سريع من التصوير .. رجعت لهون.. رجعت عبلدي حتى لو ل كم يوم بس، مش مهم، المهم اوصل واتنفس. و ارجع شوفَك

وطني، أصحابي، بيتي، ناسي، لبنان.

وأضافت: "الحمدلله على سلامتك يا لبنان، الله يرحم الشهداء وما يحرم حدا من نعمة الوطن و تفاصيلو بحبَّك ما في أغلى منَّك".