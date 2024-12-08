عابد فهد: يداً بيد نصنع مستقبلا جديداً

تفاعل الفنان عابد فهد مع الأحداث الأخيرة التي تحصل في سوريا، موجهاً رسالة مؤثرة إلى أبناء بلده.

وكتب فهد منشوراً عبر حسابه على إكس جاء فيه: "عمار يا سوريا عمار يداً بيد نصنع مستقبلا جديداً بلا خوف نعيش في وطن للجميع". (lbc)

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