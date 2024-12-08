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فنون ومشاهير
عابد فهد: يداً بيد نصنع مستقبلا جديداً
Lebanon 24
08-12-2024
|
23:00
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تفاعل الفنان عابد فهد مع الأحداث الأخيرة التي تحصل في سوريا، موجهاً رسالة مؤثرة إلى أبناء بلده.
وكتب فهد منشوراً عبر حسابه على إكس جاء فيه: "عمار يا سوريا عمار يداً بيد نصنع مستقبلا جديداً بلا خوف نعيش في وطن للجميع". (lbc)
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