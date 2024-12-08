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فنون ومشاهير

شكران مرتجى: سامحونا إن ظننتم أننا لسنا معكم

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:00
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تفاعل عدد من نجوم سوريا على منصات التواصل الاجتماعي عقب سقوط نظام بشار الاسد وإعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق.
وكان للفنانة شكران مرتجى تعليق لافت عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وفي التفاصيل، وكتبت شكران بكلمات مؤثرة وقالت: "سورية.. تبدأ حقبة جديدة من تاريخها، وكل السوريين يستحقون حياة كما يتمنوها أتمنى للجميع وطناً يزدهر بهم وبلقاء أحبتهم، وطناً لا فقر فيه ولا طوابير ولاحاجة ولا دمعة قهر، وطن التسامح والأخوة، سامحونا إن ظننتم أننا لسنا معكم ولستم في قلوبنا".
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وتابعت الفنانة شكران مرتجى وقالت: "وعني أنا شخصياً يعلم القاصي والداني كم أحمل من المحبة للجميع وأني كنت مع الأغلبية في الضراء أكثر من السراء لأن كلمة سوري في أي بلد تجعلني أشعر بالأمان وأنني وجدت أخاً أو أختاً أو عائلة، لن أطيل أتمنى الخير لهذه الأرض التي لم  أشعر يوماً بأنني لست منها، فأمي منحتني شرف إنتمائي لها كما أبي منحني شرف إنتمائي ل‍فلسطين، أتمنى الخير لنا جميعاً كماكنت دائماً ولوطن كان لي وطناً وملاذاً، عاشت سوريا والسعادة والسلام لأهلها جميعاً أينما كانوا بكل أطيافهم ". (الجديد)
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