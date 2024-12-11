نجمة عالمية تثير الجدل.. مكافأة ضخمة لعمالها!

قدّمت النجمة العالمية تايلور سويفت مكافآت بقيمة 197 مليون دولار لفريق عمل جولتها العالمية Eras، بالإضافة إلى رواتبهم تعبيرًا عن تقديرها لجهودهم الضخمة خلال العامين الماضيين.



وقدمت سويفت 197 مليون دولار كمكافآت لكل من عمل في جولتها - بما في ذلك: سائقو الشاحنات، ومقدمو الطعام، وفنيو الآلات، وفريق البضائع، والإضاءة والصوت، وموظفو الإنتاج، والمساعدون، والنجارون، والراقصون، والفرقة، والأمن، ومصممو الرقصات، والألعاب النارية، والشعر، والمكياج، وخزانة الملابس، والمعالجون الطبيعيون، وفريق الفيديو، وفق تقرير حصري لمجلة "people".(الجديد)

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