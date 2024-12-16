بـ "توب" شفاف.. زوجة عاصي الحلاني ترقص وتستمتع بوقتها في دبي (صور)





وأطلت كوليت في الفيديوهات برفقة ابنتها ماريتا وهي تحتفل بعيد صديقتها خلال حفل أحياه ابنها الوليد الحلاني في دبي.

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وبدت كوليت بـ "توب" من الموسلين الشفاف باللون الأسود وهي ترقص وتغني فرحا بعيد صديقتها. نشرت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وأطلت كوليت في الفيديوهات برفقة ابنتها ماريتا وهي تحتفل بعيد صديقتها خلال حفل أحياه ابنها الوليد الحلاني في دبي.وبدت كوليت بـ "توب" من الموسلين الشفاف باللون الأسود وهي ترقص وتغني فرحا بعيد صديقتها.

وتتواجد حاليا كوليت مع عائلتها في دبي.



يُذكر ان كوليت انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1989 وتزوجت من الفنان عاصي الحلاني عام 1995 ورزقا بـ 3 أولاد هم ماريتا ودانا والوليد.





