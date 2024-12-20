إرتدت كروب توب ضيقة مع سروال واسع... تيا ديب إبنة نوال الزغبي تتألق بإطلالة مليئة بالأنوثة (صورة)

تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأحدث إطلالاتها على الجمهور، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال صاخب، فقد إرتدت كروب توب ضيقة، من دون أكمام سترابليس، مع سروال واسع ذات تصميم مميز، وإستعرضت رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وكانت عايدت تيا ديب، شقيقيها جورجيو وجوي بعيد ميلادهما، وذلك من خلال صور جمعتها بهما، نشرتها عبر حسابها الخاص، وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا أحبائي".