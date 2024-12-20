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فنون ومشاهير

فنانة لبنانيّة تُثير قلق جمهورها: أصبحت أفضل الان (صورة)

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:48
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أثارت الفنانة ميّ حريري قلق جمهورها، بعدما نشرت فيديو عبر خاصيّة "ستوري" وهي على السرير، علّقت عليه بالقول "أصبحت أفضل الآن". 
 
 
ولم تكشف حريري تفاصيل ما حصل معها، واكتفت بالقول لمتابعيها "طاب مساؤكم". (رصد لبنان 24)
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ميّ حريري

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