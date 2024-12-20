فنانة لبنانيّة تُثير قلق جمهورها: أصبحت أفضل الان (صورة)

أثارت الفنانة ميّ حريري قلق جمهورها، بعدما نشرت فيديو عبر خاصيّة "ستوري" وهي على السرير، علّقت عليه بالقول "أصبحت أفضل الآن".

ولم تكشف حريري تفاصيل ما حصل معها، واكتفت بالقول لمتابعيها "طاب مساؤكم". (رصد لبنان 24)