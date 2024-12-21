تعليق غريب... هذا ما قاله أحد السقا عن أحدث أعماله!

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كشف الفنان أحمد السقا تفاصيل أحدث أفلامه، "أحمد وأحمد"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي في أول عمل يجمعهما كبطلين بعدما ظهر كل منهما كضيف شرف في أعمال الآخر.قال السقا، في تصريحات له على هامش تكريمه بمهرجان الأفضل: "مرعوب من الفيلم وهو خارج التصنيف ولا أقدر ان أقول انه كوميدي أو أكشن ربنا يستر".يُذكر أن السقا يشارك في دراما رمضان المقبل بالجزء الثاني ممن مسلسل "العتاولة" الذي عرض جزؤه الول رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.