Advertisement

فنون ومشاهير

تعليق غريب... هذا ما قاله أحد السقا عن أحدث أعماله!

Lebanon 24
21-12-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1295754-638703850977803212.jpg
Doc-P-1295754-638703850977803212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان أحمد السقا تفاصيل أحدث أفلامه، "أحمد وأحمد"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي في أول عمل يجمعهما كبطلين بعدما ظهر كل منهما كضيف شرف في أعمال الآخر.

قال السقا، في تصريحات له على هامش تكريمه بمهرجان الأفضل: "مرعوب من الفيلم وهو خارج التصنيف ولا أقدر ان أقول انه كوميدي أو أكشن ربنا يستر".
Advertisement

يُذكر أن السقا يشارك في دراما رمضان المقبل بالجزء الثاني ممن مسلسل "العتاولة" الذي عرض جزؤه الول رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:44 | 2024-12-21
04:35 | 2024-12-21
03:37 | 2024-12-21
03:04 | 2024-12-21
02:19 | 2024-12-21
01:55 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24