برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)

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أطلت ملكة جمال لبنان السابقة، فاليري بو شقرا، عبر خاصية الستوري على إنستاغرام في إطلالة ميلادية مميزة برفقة زوجها رجل الأعمال زياد عمار وأطفالها: ابنها وابنتيها جازمين وتمار. وقد التقطت فاليري صورة مع عائلتها أمام شجرة الميلاد، حيث ظهرت في فستان أسود قصير، بينما اختارت ابنتاها تنسيق ملابس أنيقة باللونين الأسود والأحمر، حيث ارتدت كل منهما بلوزة سوداء وتنورة مزخرفة باللونين الأحمر والأسود. وارفقت فاليري الصورة بتعليق: "Merry Christmas". (رصد لبنان 24)