"احذروا الفتنة".. ممثل شهير يُعلّق على الأحداث الأخيرة في سوريا (صورة)

الفتنة نار خبيثة تبدأ بكلمة وتنتهي بدمار،فلا تكونوا حطبها. هي سلاح الضعفاء والمغرضين، هدفها التفريق،وزرع الكراهية في القلوب.

الأوطان لا تبنى على الانقسام، والمجتمعات لا تزدهر إلا بالوحدة. احذروا الفتنة، فهي عدو خفي يلبس ثوب الحق أحيانًا، لكنه لا يحمل سوى الباطل. كونوا حكماء،… — Motasem Nahar (@AlNaharMoatasem) December 25, 2024 Advertisement

بعد الأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية مؤخرا، علّق الممثل معتصم النهار على ما يجري.وغرّد متعصم عبر حسابه على "إكس قائلا:" الفتنة نار خبيثة تبدأ بكلمة وتنتهي بدمار، فلا تكونوا حطبها. هي سلاح الضعفاء والمغرضين، هدفها التفريق،وزرع الكراهية في القلوب."وأضف النهار: "الأوطان لا تبنى على الانقسام، والمجتمعات لا تزدهر إلا بالوحدة. احذروا الفتنة، فهي عدو خفي يلبس ثوب الحق أحيانًا، لكنه لا يحمل سوى الباطل. كونوا حكماء، واطفئوا نارها بالحكمة والعقل قبل أن تحرق كل شيء جميل. الوطن ومؤسساته خط أحمر".