بالفيديو.. فنان شهير يتعرض لعملية نصب واحتيال

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(لها)

حل الفنان محمد ممدوح ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش، حيث روى الفنان محمد ممدوح حكاية تعرضه لمحاولة نصب خلال تواجده في جزيرة زنجبار، التي يعتبرها من الوجهات المفضلة بالنسبة له.قال ممدوح: "أكتر بلد قعدت فيها وحسيت إني معنديش مانع أكمل هناك جزيرة زنجبار. ناسها شبهنا بشكل مش طبيعي، وبالذات شبه أهل أسوان، قمة الطيبة والهدوء والسكينة، وفي واحد هناك قرر ينصب عليَّ البلد كلها قاطعته".وأضاف: "كنت عايز أشتري الزي الرسمي بتاعهم وطلب رقم مهول بالنسبة لهم، لقيت أهل البلد بيحذروني من إنه نصاب، وعرضوا نفس الزي بأقل الأسعار، وتاني يوم مشوه من الأوتيل".