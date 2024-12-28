حقيقة خلافات عمرو سعد ومحمد سامي

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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بوجود خلافات كبيرة بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي في كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس" المقرر أن يخوض به الاثنان موسم دراما رمضان، وأن المسلسل توقف تصويره، حيث جاءت أخبار الخلاف على خلفية تصريحات سامي في أحد البرامج أنه لن يكرر تجربة إخراج عملين في موسم واحد.وفي تعليقه الأول على تلك الأخبار نشر عمرو سعد على حسابه الخاص بـ"إنستغرام، صورة تجمعه بسامي وعلق عليها بقوله: "على من يقول إننا مختلفين، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين، على الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ و٢٠٢٧، لأننا بنفكر في ٣ أجزاء. (لها)