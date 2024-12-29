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فنون ومشاهير

نجم لبناني يخسر والدته

Lebanon 24
29-12-2024 | 23:00
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غيب الموت امس والدة الفنان اللبناني الكندي مساري، حيث أعلن عن الخبر الحزين عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانها، ونشر مساري صورة عائلية تجمعه معها  وورقة النعوة .
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