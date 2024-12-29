نجم لبناني يخسر والدته

غيب الموت امس والدة الفنان اللبناني الكندي مساري، حيث أعلن عن الخبر الحزين عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانها، ونشر مساري صورة عائلية تجمعه معها وورقة النعوة .

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