إبن عادل إمام يثير الجدل مجدداً.. هل يعود "الزعيم" الى التمثيل؟

تحدث المخرج رامي إمام مجدداً عن إمكانية عودة والده النجم عادل إمام إلى الفن بعد الإعلان عن اعتزاله رسمياً، ليثير الجدل بين الجمهور الذي ينتظر بشغف عودة "الزعيم" مرة أخرى.

وخلال حديث تلفزيوني، كشف رامي عن شروط والده للعودة إلى التمثيل ومشاركته في أعمال جديدة مرة أخرى، وقال إن "شروط والدي تكمن في وجود سيناريو جيد ومختلف عن ما قدمه طوال مشواره، ولو توافر ذلك فإن الزعيم سيعود للتمثيل".

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وكان رامي قد كشف في لقاء سابق له عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية، موضحاً أن الشائعات حول مرضه أصبحت أمرًا معتادًا للعائلة منذ سنوات طويلة.



قال رامي: "نحن معتادون على الشائعات، لكنها لا تؤثر فينا. عادل إمام بخير ويستمتع بوقته مع أحفاده، ورغم أنه يتابع ما يُكتب عنه، إلا أنه متفهم طبيعة الحب الكبير من جمهوره".