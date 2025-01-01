Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حالة من الجدل.. مصطفى شعبان يتحدث لأول مرة عن زواجه

Lebanon 24
01-01-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1299958-638713265916892157.jpeg
Doc-P-1299958-638713265916892157.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد حالة من الجدل أثيرت خلال الأشهر الماضية حول زواج الفنان مصطفى شعبان، وتجاهله الرد على أي أخبار متداوله بشأن حياته الشخصية خلال الفترة الماضية كشف لجمهوره في لقائه الأخير تفاصيل زواجه الذي تم في عام 2024.
Advertisement

فقد حل مصطفى شعبان ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه الشهير واحد من الناس، وتحدث لأول مرة عن زواجه من السيدة هدى الناظر، وكشف أسباب عدم الاحتفال بالزواج في حفل كبير.

وأكد أنه قرر الزواج في وقت سابق خلال العام الماضي، لكن أصيب والده بوعكة صحية ألزمته المستشفى لفترة، فقرر وقتها تأجيل هذه الخطوة حتى يستقر وضعه الصحي، لكنه فوجىء بعد تعافي والده وعودته للمنزل بأنه يطلب منه عقد القران في اليوم التالي.

تردد مصطفى شعبان في الاستجابة لطلب والده خاصة وأنه كان منشغل بشكل كبير في تصوير مسلسله الرمضاني "المعلم"، لكن والده أصر على موقفه وطالبه بإتمام الأمر، وبالفعل تم الزواج في حفل بسيط اقتصر على الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين.

تحدث مصطفى شعبان عن زوجته مؤكدا أنه تعرف بها منذ عام 2009، لكن علاقتهما لم تكن قوية ولا يوجد بينهما تواصل دائم، لكن مؤخرا تعرف عليها بشكل أوضح واكتشف الكثير من التفاصيل المشتركة بينهما، مشيرا إلى أنه يجمعهما حب القراءة والخيل وغيرها من التفاصيل، وأكد أنه يستمتع بالنقاش والحوار معها خاصة وأنه شخصية تتمتع بقدر كبير من الذكاء واللباقة.

وقال مصطفى شعبان أيضا عن زوجته هدى الناظر أنها خريجة الجامعة الأميركية، وتمتلك شركة في لندن، وجذورها نصفها صعيدي والنصف الثاني إنكليزي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:37 | 2025-01-01
07:34 | 2025-01-01
03:54 | 2025-01-01
02:47 | 2025-01-01
23:00 | 2024-12-31
14:09 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24