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فنون ومشاهير
بعد حالة من الجدل.. مصطفى شعبان يتحدث لأول مرة عن زواجه
Lebanon 24
01-01-2025
|
06:00
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بعد حالة من الجدل أثيرت خلال الأشهر الماضية حول زواج الفنان مصطفى شعبان، وتجاهله الرد على أي أخبار متداوله بشأن حياته الشخصية خلال الفترة الماضية كشف لجمهوره في لقائه الأخير تفاصيل زواجه الذي تم في عام 2024.
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فقد حل مصطفى شعبان ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه الشهير واحد من الناس، وتحدث لأول مرة عن زواجه من السيدة هدى الناظر، وكشف أسباب عدم الاحتفال بالزواج في حفل كبير.
وأكد أنه قرر الزواج في وقت سابق خلال العام الماضي، لكن أصيب والده بوعكة صحية ألزمته المستشفى لفترة، فقرر وقتها تأجيل هذه الخطوة حتى يستقر وضعه الصحي، لكنه فوجىء بعد تعافي والده وعودته للمنزل بأنه يطلب منه عقد القران في اليوم التالي.
تردد مصطفى شعبان في الاستجابة لطلب والده خاصة وأنه كان منشغل بشكل كبير في تصوير مسلسله الرمضاني "المعلم"، لكن والده أصر على موقفه وطالبه بإتمام الأمر، وبالفعل تم الزواج في حفل بسيط اقتصر على الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين.
تحدث مصطفى شعبان عن زوجته مؤكدا أنه تعرف بها منذ عام 2009، لكن علاقتهما لم تكن قوية ولا يوجد بينهما تواصل دائم، لكن مؤخرا تعرف عليها بشكل أوضح واكتشف الكثير من التفاصيل المشتركة بينهما، مشيرا إلى أنه يجمعهما حب القراءة والخيل وغيرها من التفاصيل، وأكد أنه يستمتع بالنقاش والحوار معها خاصة وأنه شخصية تتمتع بقدر كبير من الذكاء واللباقة.
وقال مصطفى شعبان أيضا عن زوجته هدى الناظر أنها خريجة الجامعة الأميركية، وتمتلك شركة في لندن، وجذورها نصفها صعيدي والنصف الثاني إنكليزي.
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