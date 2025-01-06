"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)

Advertisement

اعتبر الممثل السوري جمال سليمان، ان رئيس النظام السابق بشار الأسد "دكتاتور بلا حكمة" فيما توقع "موجات عنف ونزاع" في سوريا.وقال خلال استضافته على قناة "الحرة" إن "حافظ الأسد، كان دكتاتورا، لكن أكثر حكمة من ابنه بشار".وتابع: "بشار الأسد كان دكتاتورا بلا حكمة، وبلا خبرة سياسية، وبالتالي لم يعرف كيف يخلق لنفسه مخرجا، ولا أريد أن أقول مخرجا لائقا".وسليمان، كان من بين الفنانين الذين عارضوا ردة فعل النظام السوري حيال التظاهرات الشعبية في عام 2011، وغادروا البلاد.وأضاف: "كان بإمكان الدكتاتور السوري السابق، أن يستمع لمطالب الشعب بضرورة التغيير، والتخلي عن السلطة بشكل سلس، والموافقة على نقل السلطة وفقا للقرار الدولي (2245)" قال سليمان.وبشأن التطورات في سوريا قال: "السوريون لديهم أسئلة بشأن مستقبل بلدهم".وقال: "وراء هذه الفرحة، هناك بعض القلق وبعض الخوف عند شرائح واسعة من المجتمع السوري".