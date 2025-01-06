Advertisement

فنون ومشاهير

"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2025 | 02:49
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الممثل السوري جمال سليمان، ان رئيس النظام السابق بشار الأسد "دكتاتور بلا حكمة" فيما توقع "موجات عنف ونزاع" في سوريا.

وقال خلال استضافته على قناة "الحرة" إن "حافظ الأسد، كان دكتاتورا، لكن أكثر حكمة من ابنه بشار".
Advertisement

وتابع: "بشار الأسد كان دكتاتورا بلا حكمة، وبلا خبرة سياسية، وبالتالي لم يعرف كيف يخلق لنفسه مخرجا، ولا أريد أن أقول مخرجا لائقا".

وسليمان، كان من بين الفنانين الذين عارضوا ردة فعل النظام السوري حيال التظاهرات الشعبية في عام 2011، وغادروا البلاد.

وأضاف: "كان بإمكان الدكتاتور السوري السابق، أن يستمع لمطالب الشعب بضرورة التغيير، والتخلي عن السلطة بشكل سلس، والموافقة على نقل السلطة وفقا للقرار الدولي (2245)" قال سليمان.

وبشأن التطورات في سوريا قال: "السوريون لديهم أسئلة بشأن مستقبل بلدهم".

وقال: "وراء هذه الفرحة، هناك بعض القلق وبعض الخوف عند شرائح واسعة من المجتمع السوري".
 
وتوقع الممثل السوري، أن تكون هناك "موجات من الصراع والعنف" في إشارة إلى المعارك التي تدور في محيط سد تشرين ومنبج وريف حلب الشمالي.(الحرة)

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:33 | 2025-01-06
04:44 | 2025-01-06
04:17 | 2025-01-06
04:10 | 2025-01-06
03:30 | 2025-01-06
02:19 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24