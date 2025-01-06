Advertisement

فنون ومشاهير

"خائن".. دريد لحام يتعرض للهجوم بسبب اعترافه بـ "دولة اسرائيل" (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1302020-638717756145007753.jpg
Doc-P-1302020-638717756145007753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الممثل السوري القدير دريد لحام، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات له من احدى المقابلات التي اجراها مؤخرا، والتي اعترف فيها بـ "دولة إسرائيل".
 
 
وقال دريد لحام في حديث لـ "الجزيرة": "ما في داعي نتبجّح ونحكي عن هذا الموضوع، إسرائيل دولة قائمة ومعترف فيها بكل دول العالم، فالحديث عن ازالتها ليس فقط أوهام بل جنون".
 
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اعتبره البعض بأنه "خائن"، وجاءت التعليقات كالتالي: "دريد لحّام ينهي مسيرته التاريخية "في أسفل السافلين"، "للاسف، اسقط تاريخك بأكمله بعد أن كنت بمثابة الرمز للعروبة والوطنية، دريد لحام اختتم مشواره العظيم بسقوط عظيم".
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:54 | 2025-01-06
05:33 | 2025-01-06
04:44 | 2025-01-06
04:17 | 2025-01-06
04:10 | 2025-01-06
03:30 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24