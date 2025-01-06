"خائن".. دريد لحام يتعرض للهجوم بسبب اعترافه بـ "دولة اسرائيل" (فيديو)

أثار الممثل السوري القدير دريد لحام، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات له من احدى المقابلات التي اجراها مؤخرا، والتي اعترف فيها بـ "دولة إسرائيل".

وقال دريد لحام في حديث لـ "الجزيرة": "ما في داعي نتبجّح ونحكي عن هذا الموضوع، إسرائيل دولة قائمة ومعترف فيها بكل دول العالم، فالحديث عن ازالتها ليس فقط أوهام بل جنون".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اعتبره البعض بأنه "خائن"، وجاءت التعليقات كالتالي: "دريد لحّام ينهي مسيرته التاريخية "في أسفل السافلين"، "للاسف، اسقط تاريخك بأكمله بعد أن كنت بمثابة الرمز للعروبة والوطنية، دريد لحام اختتم مشواره العظيم بسقوط عظيم".