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فنون ومشاهير
هيفاء وهبي تعلق على انتخاب الرئيس.. هذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
09-01-2025
|
23:00
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هنأت الفنانة هيفاء وهبي قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.
وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على موقع "X": "مبروك لبنان انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ونأمل أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان".
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