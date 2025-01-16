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فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. هكذا استذكر قصي خولي والده الراحل

Lebanon 24
16-01-2025 | 16:00
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استذكر الممثل السوري قصي خولي والده الإعلامي الراحل عميد خولي بكلمات مؤثرة.

في هذا الاطار، نشر قصي خولي عبر حسابه على انستغرام منشوراً كتب فيه:" منذ سنة وفي هذا التوقيت صمت الكون توقف الوقت طفئت الألوان وساد السواد 16-1-2024”.
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وتابع:"روحي تبخر مائها.. تاهت هائمة.. بلا نور يرشد الطريق.. شمعة عمري.. قررت ان تنطفئ.. معلنة النهاية.. توفي والدي.. توفي عميدنا".
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