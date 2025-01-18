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فنون ومشاهير
تعرضت لوعكة صحية.. فنانة لبنانية من داخل المستشفى:"ربي ارحمني" (صورة)
Lebanon 24
18-01-2025
|
09:43
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أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري عن تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى في الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور لها على حسابها في إنستغرام.
ونشرت حريري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أثناء وجودها في المستشفى، طمأنت من خلالها الجمهور على وضعها الصحي من دون الكشف عن تفاصيل مرضها، وكتبت: "ربي ارحمني برجمتك الخير"
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