"وينا مرتو؟" ناصيف زيتون يتعرّض للانتقادات.. بدا سعيدا وهو يلتقط سيلفي مع إحدى الممثلات السوريات (فيديو)

انتشر فيديو أطل فيه الفنان ناصيف زيتون وهو يلتقط سيلفي برفقة مواطنته الممثلة هبة نور خلال حضوره حفل "جوي اووارد" في السعودية.



وبدا ناصيف سعيدا ما عرضه للانتقادات خاصة وأنه حضر الحفل بمفرده، وذلك بسبب انشغال زوجته الممثلة دانييلا رحمة بتصوير مسلسل "نفس" الذي سيُعرض في رمضان المقبل.

وانهالت تعليقات المتابعين الذيت تساءلوا: "وينا مرتو؟"



