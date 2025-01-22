لقطات رومانسية تجمع ابنة الفنان عاصي الحلاني بزوجها في الرياض.. شاهدوا الصور

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت ماريتا بلقطات رومانسية برفقة زوجها الشاب كميل ابي خليل وذلك أثناء تواجدهما في حفل "جوي اوورد" في الرياض.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال هذا الثنائي.



