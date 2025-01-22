حرّض على الإبادة الجماعية.. بلد أوروبي يفحص شكاوى ضد رئيس إسرائيل

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يقوم ممثلو الادعاء في سويسرا بفحص عدة شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي زار البلاد لفترة قصيرة ثم غادرها مؤخرا.واتهمت منظمات غير حكومية في سويسرا هرتسوغ بـ"التحريض على الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، خلال الحرب التي بدأت في تشرين الأول 2023 ثم توقفت الأحد، بناء على اتفاق تعثر كثيرا.وأمس الأربعاء أكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى "عدة شكاوى جنائية" ضد هرتسوغ، الذي حضر المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس هذا الأسبوع.وقال مكتب المدعي العام لوكالة "فرانس برس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يتم الآن فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية من أجل "دراسة مسألة حصانة الشخص المعني".ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الشكاوى المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي.وكانت وكالة الأنباء السويسرية الرسمية أفادت أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية، تسمى "العمل القانوني ضد الإبادة الجماعية".وقالت الوكالة إن المنظمة غير الحكومية تدعو إلى محاكمة هرتسوغ "بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، في قطاع غزة.وجاء في الشكوى أن "المتهم لعب دورا فعالا في التبرير الإيديولوجي للإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".وتحدث هرتسوغ في دافوس، الثلاثاء الماضي، وعقد اجتماعات صباح أمس الأربعاء قبل أن يغادر سويسرا. (سكاي نيوز)