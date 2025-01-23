بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة.. نجمة شهيرة تُفارق الحياة عن عمر 52 عاماً! (صور)

توفيت لين بان نجمة مسلسل Bling Empire: New York على Netflix (النسخة الأميركية من "بلينغ")، عن عمر يناهز 52 عامًا، وذلك بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة في أعقاب حادث تزلج أصابها بنزيف في المخ في عشية عيد الميلاد الأخير.



وأكد نجل بان، سيباستيان، وفاتها أمس الأربعاء في منشور على "إنستغرام" يوم الأربعاء 22 كانون الثاني ، وكشف أنها لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الاثنين 20 الماضي.



وكتب نجل نجمة تلفزيون الواقع ومصممة المجوهرات الشهيرة، تدوينة مؤثرة إلى جانب سلسلة من الصور التي تظهر الثنائي الأم والابن على مر السنين.

وقال: "أعلم أنها أرادت مشاركة رحلتها بعد الحادث وجراحة المخ، لذلك اعتقدت أنها ستقدر منشورًا أخيرًا لمشاركة الأخبار مع الأشخاص الذين دعموها".



وأضاف: "كانت وستظل دائمًا أفضل صديق لي، وأفضل أم بالنسبة لي، وشخص يهتم بالجميع. كانت تبتسم دائمًا حتى عندما كانت الأوقات صعبة أثناء عملية تعافيها، كانت مقاتلة حتى النهاية وهي أقوى امرأة أعرفها".



وأكّد أنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عدم نسيان والدته بل الاحتفال بها كما تستحق.



واختتم المنشور الصادق برسالة أخيرة إلى والدته: "أود فقط أن أقول إنني سأفتقدك إلى الأبد وأن أنهي الأمر بشيء أخبرتني به دائمًا: أحبك أكثر من الحياة نفسها، أمي".

وأبدت النجمة ريهانا حزنها لوفاة بان، فقالت في تعليقها على المنشور: "عام 2025 يهزني في هذه المرحلة! هذا كثير جدًا! لين، ستظلين دائمًا عرابتنا! أحبك إلى الأبد ودائمًا! لا أصدق أنني أكتب هذا (...) شكرًا لك على كل الفرح الذي جلبته لنا!".(لها)



