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فنون ومشاهير

إليسا تُهاجم "جماعة الموتوسيكل": ما كأنوا تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:44
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علّقت الفنانة إليسا على قرار رجل الأعمال الإماراتيّ خلف الحبتور، بإلغاء كافة إستثماراته في لبنان، وعدم السفر إلى بيروت.
 
 
وكتبت إليسا على منصّة "إكس"، مُهاجمة "محور الممانعة": "انشالله يكونوا نبسطوا جماعة الموتوسيكل وجماعة الممانعة!
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يعني ما كأنو تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن! 
عبث".
 
 
 
 
 
 
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