إليسا تُهاجم "جماعة الموتوسيكل": ما كأنوا تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن

علّقت الفنانة إليسا على قرار رجل الأعمال الإماراتيّ خلف الحبتور، بإلغاء كافة إستثماراته في لبنان، وعدم السفر إلى بيروت.



Advertisement يعني ما كأنو تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن!

عبث". وكتبت إليسا على منصّة "إكس"، مُهاجمة "محور الممانعة": "انشالله يكونوا نبسطوا جماعة الموتوسيكل وجماعة الممانعة!يعني ما كأنو تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن!عبث".