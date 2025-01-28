18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إليسا تُهاجم "جماعة الموتوسيكل": ما كأنوا تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن
Lebanon 24
28-01-2025
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الفنانة إليسا على قرار رجل الأعمال الإماراتيّ خلف الحبتور، بإلغاء كافة إستثماراته في لبنان، وعدم السفر إلى بيروت.
وكتبت إليسا على منصّة "إكس"، مُهاجمة "محور الممانعة": "انشالله يكونوا نبسطوا جماعة الموتوسيكل وجماعة الممانعة!
Advertisement
يعني ما كأنو تدمروا بيوتن ولا ماتوا قياداتن!
عبث".
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
23:19 | 2025-01-27
27/01/2025 11:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
15:47 | 2025-01-27
27/01/2025 03:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
04:47 | 2025-01-28
28/01/2025 04:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:47 | 2025-01-28
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
04:20 | 2025-01-28
عن عمر 45 عاما فقط.. وفاة نجم شهير بعد معاناته من مرض خطير (صور)
03:54 | 2025-01-28
"التمثيل كلو دعارة".. ممثلة لبنانية تُثير الجدل بتصريحات نارية! (فيديو)
03:29 | 2025-01-28
دانييلا رحمة سعيدة بزوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت داخل السيارة (فيديو)
03:17 | 2025-01-28
قبل أسبوعين من موعده.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيدها وإطلالة نادرة لشقيقتها ندى هل تشبهها؟ (فيديو)
02:27 | 2025-01-28
رقصت وتمايلت على أنغام أغنية فرنسية.. الممثلة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة بفستان من الدانتيل (فيديو)
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
28/01/2025 15:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
28/01/2025 15:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
28/01/2025 15:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24